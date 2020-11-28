Бразилиа, , 06:11 — REGNUM Кандидат в мэры города Сан-Паулу в Бразилии от социал-либеральной партии заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба избирательного штаба кандидата.

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Сообщается, что болезнь у 38-летнего претендента в мэры города протекает бессимптомно. Однако политик решил самоизолироваться в качестве меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, к 27 ноября общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии превысило 6,2 млн. С начала пандемии в этой латиноамериканской стране жертвами осложнений COVID-19 стали более 171 тыс. человек.