Буэнос-Айрес, , 05:48 — REGNUM Правительство Аргентины в лице Национального секретариата по правам человека обвинило мэра Буэнос-Айреса Орасио Родригеса Ларрету и вице-мэра Диего Сантилью в полицейском насилии по отношению к гражданам, собравшимся для прощания с футболистом Диего Марадоной. Об этом 27 ноября сообщает газета La Nacion.

По информации издания, в суд Буэнос-Айреса была подана уголовная жалоба, в которой руководители столицы обвиняются «в полицейских репрессиях, произошедших во время прощания с Диего Марадоной».

К заявлению прилагаются видеоизображениями, которые, как утверждают в секретариате «не позволяют нам предположить, что полицейские злоупотребления были индивидуальными отклонениями некоторых членов сил Буэнос-Айреса».

«Систематические действия и насилия, совершаемые всеми ими, объяснимы только приказом, отданным властями, допустившими репрессии в виде резиновых пуль, газа, водомётов и произвольных арестов», — говорится в тексте жалобы.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за массовых беспорядков в центре Буэнос-Айреса власти Аргентины решили убрать из президентского дворца «Каса Росада» выставленный для прощания гроб с телом знаменитого футболиста Диего Марадоны.

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