Лондон, , 05:42 — REGNUM Новые ограничения в работе заведений общепита в ряде районов Англии, где 2 декабря заканчивается локдаун из-за нового коронавируса, предусматривают запрет на употребление алкогольных напитков после приема пищи, передает телеканал BBC.

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Речь идет о требовании для предприятий общественного питания в Лондоне, Ливерпуле и графстве Кент, где с 3 декабря начнется новый этап карантина. Этим территориям присвоили второй уровень эпидемической опасности. Согласно распоряжению властей, если посетители заведений хотят выпить спиртное, то напиток должен быть включен в счет вместе с едой. Обслуживание с целью заказа только алкоголя запрещено.

При этом владельцев предприятий общепита обязали выгонять своих клиентов даже в случаях, когда они закончили прием пищи, но не завершили употребление алкоголя.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о завершении с 3 декабря жесткого карантина по коронавирусу в Англии, объявленного 5 ноября. Власти других частей Великобритании должны будут принять решения об отмене или продлении локдауна самостоятельно.

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