Сараево, , 05:46 — REGNUM Йохан Сатлер, глава делегации Европейского союза в Боснии и Герцеговине и специальный представитель ЕС, в своём профиле в социальной сети 27 ноября предупредил о высоком загрязнении воздуха в Сараево. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

«Сараево сегодня является самым загрязненным городом в мире, за ним следует Приштина. Серьезная угроза здоровью и окружающей среде. Необходимы системные изменения — срочно», — написал Сатлер.

В связи с ухудшением качества воздуха правительство кантона Сараево, по предложению министерства физического планирования, строительства и охраны окружающей среды Боснии и Герцеговины, объявило план интервенционных мер в случае чрезмерного загрязнения воздуха в столице.