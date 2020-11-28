Любляна, , 05:31 — REGNUM За последние 24 часа 27 ноября в Словении было подтверждено 1609 новых случаев заражения коронавирусом, и скончалось еще 48 инфицированных. В связи с этим правительство Словении приняло решение продлить ограничительные меры еще на неделю. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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После проведения ПЦР-тестов у 6587 человек было подтверждено 1609 заражений, что на 158 инфекций меньше, чем в предыдущий день. Доля заразившихся коронавирусом снизилась до 24,3% по сравнению с предыдущим днем, когда она составила 27,3%.

С учётом заражений, подтвержденных в Словении за последние 24 часа, общее их число с начала эпидемии увеличилось до 72 682, из которых в настоящее время количество активных случаев составило 20 268.