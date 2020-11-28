Лос-Анджелес, США, , 05:20 — REGNUM Власти американского округа Лос-Анджелес призвали жителей не покидать свои дома без особой необходимости из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения.

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Сообщается, что власти округа решили ввести новые ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19 и увеличения количества госпитализаций. В связи с этим жителям Лос-Анджелеса порекомендовали не покидать свои дома без острой необходимости. Однако если же приходится покидать свое жилище, людям придется носить медицинскую маску и соблюдать дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, к 28 ноября общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в США превысило 13 млн. Жертвами осложнений COVID-19 в Соединенных Штатах стали 264 624 человека.