Сараево, , 05:17 — REGNUM Босния и Герцеговина не будет вводить дополнительные ограничительные меры для борьбы с пандемией коронавируса, и власти страны даже не рассматривают их введение, подтвердил 27 ноября премьер-министр Боснии и Герцеговины Зоран Тегельтия. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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После встречи с премьер-министрами Федерации Босния и Герцеговина и Республики Сербской и министрами здравоохранения данных энтитетов с целью рассмотрения эпидемиологической ситуации в стране и принятия решения о дальнейших мерах, которые должны соблюдаться во всем государстве, Тегельтия подчеркнул, что уже введённых мер — достаточно, и в новых нет необходимости.

Напомним, что в Боснии и Герцеговине уже более семи дней количество новых случаев заражения остаётся на прежнем уровне, а число выздоровевшихрастет. 27 ноября было зарегистрировано чуть более 1100 случаев заражения. В органах здравоохранения Боснии и Герцеговины подтвердили, что ситуация с коронавирусом находится под наблюдением, и отметили, что в любом случае эпидемиологическая обстановка в стране намного лучше, чем в Хорватии и Сербии.