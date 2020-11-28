Сеул, , 05:04 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 504 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Из них 486 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что уже на протяжении трех дней в стране выявляют более 500 случаев заражения коронавирусом ежесуточно. Последний раз подобная динамика заболеваемости наблюдалась в Южной Корее в марте 2020 года.

Всего с начала пандемии в Южной Корее выявили 33 375 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в республике скончались еще шестеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Южной Корее выросло до 522 человек.