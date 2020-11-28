Москва, , 05:00 — REGNUM В субботу, 28 ноября, в Москве будет облачно, небольшие осадки, местами гололедица. Температура воздуха 0 … +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 29 ноября в Москве также небольшие осадки, гололедица. Температура воздуха — 1… +1 °C.

Ветер южный, юго-восточный 2−7 м/с (ночью 5−10 м/с). Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — 2… +3 °C днём и — 2… +3 °C ночью.

В воскресенье, 29 ноября, днём в столице ожидается +1… +3 °C. По области — 2… +3 °C. Ночью в регионе ожидается — 2… +3 °C. Небольшие осадки, местами гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине следующей недели в столицу России придёт Сибирский антициклон, который принесёт с собой малооблачную, солнечную и сухую погоду, а также понижение температуры воздуха до — 12 °C в ночное время и до — 7 °C в дневное.

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