Загреб, , 05:00 — REGNUM На 28 ноября в полдень назначен протест на крупных площадях хорватских городов против мер по предотвращению эпидемии коронавируса. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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В качестве мотивов для нового протеста против мер штаба здравоохранения Хорватии, несмотря на запрет на собрания более 25 человек, вступающий в силу в полночь, были объявлены «защита прав на работу, свободное передвижение, свободное принятие решений и свободное дыхание».

«Не дайте лишить вас права на работу, свободное передвижение, свободное принятие решений о себе и своем теле, свободное дыхание! С каждым днем они все больше усугубляют нашу нищету, с каждым днем нас все больше лишают наших свобод!», — указали в своём профиле в социальной сети организаторы протеста.

Напомним, в Хорватии 25 ноября было принято окончательное решение закрыть все кафе и рестораны для борьбы с распространением коронавируса. Новые ограничительные меры в Хорватии должны вступить в силу 27 ноября в полночь, поэтому они начнут действовать с 28 ноября и продлятся вплоть до католического рождества.