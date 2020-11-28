Буэнос-Айрес, , 04:47 — REGNUM В Аргентине число выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 1,4 млн. Это следует из данных, опубликованных американским Университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в мире.

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По данным на 04:30 мск 28 ноября общее число выявленных случаев заражения новым коронавирусом достигло в Аргентине 1 407 277. Умерли в стране с начала пандемии 38 216 человек с диагнозом COVID-19.

На первом месте в мире по числу заражений находятся США (13 079 305 заразившихся, 264 823 умерших). Второе и третье место у Индии (9 309 787, 135 715) и Бразилии (6 204 220, 171 460). Аргентина занимает девятое место по числу заражений и десятое — по числу смертей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Аргентине режим обязательной социальной изоляции, введённый из-за пандемии нового коронавируса, решили продлить только в двух городах, в остальных правительство вводит более мягкий режим социального дистанцирования.

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