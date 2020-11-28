Осло, , 04:36 — REGNUM Заражение дикого гуся высокопатогенным штаммом птичьего гриппа H5N8 выявили на юге Норвегии, сообщает Управление по безопасности продуктов питания страны.

Заболевшую птицу нашли в коммуне Саннес в губернии Ругаланн. Для противодействия распространению вируса власти объявили о комендантском часе для домашних птиц. Животные должны быть изолированы в помещении или под навесом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вспышку птичьего гриппа зарегистрировали в Бельгии недалеко от границы с Францией.

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