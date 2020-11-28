Триполи, , 04:28 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки выявили 866 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ливийского национального центра по контролю за заболеваниями.

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По данным ведомства, за 27 ноября в стране провели 3995 тестов на выявление SARS-CoV-2, из них 866 показали положительный результат. Всего в Ливии с начала пандемии подтвердили 81 273 случая заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Ливии умерли 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 1153 человека. С болезнью справились уже 52 299 человек.