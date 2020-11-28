Бразилиа, , 03:39 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 6 238 093, включая новые — 33 873. Такие цифры приводит на своем сайте бразильское министерство здравоохранения.

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Кроме того, за сутки в стране выявили 511 летальных исходов от осложнений при COVID-19. С начала пандемии по этой причине в Бразилии скончался 171 971 пациент. Еще 5 536 355 человек излечились и сняты с медицинского учета.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не намерен участвовать в вакцинации от коронавируса.

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