Берлин, , 03:17 — REGNUM Штамм коронавируса SARS-CoV-2, который образовался в результате мутации на севере Италии, является источником пандемии, начавшейся в этом году, считает немецкий эпидемиолог Александр Кекуле. Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.

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В доказательство своих слов он отметил, что более чем 99% случаев заражения SARS-CoV-2 связаны с указанной формой вируса. Ученый подчеркнул, что этот штамм несколько недель незаметно разносился по Италии, изменяясь и адаптируясь к человеческому организму.

Однако, по мнению ученого, в Европе на такую ситуацию никто не стал обращать внимания, что привело быстрому распространению инфекции. Вместе с тем Кекуле добавил, что сам SARS-CoV-2 все-таки первоначально произошел из китайского города Ухань.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что коронавирус, который распространялся в Италии, отличался от появившегося в Ухане. По его словам, итальянский вариант более опасен, поскольку обладает свойствами, позволяющими ему быстрее передаваться от человека к человеку.

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