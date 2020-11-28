Сантьяго, , 02:41 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 1570 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на чилийской территории достигло 547 223. Также за 27 ноября в стране скончались 43 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили жертвами осложнений COVID-19 стали 15 278 человек.

Отмечается, что в настоящее время на чилийской территории числится 9379 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 693 пациента находятся в палатах интенсивной терапии. Всего выздороветь смогли 522 259 пациентов.