Брюссель, , 02:01 — REGNUM На птицеферме в бельгийской деревне Менен зафиксировали вспышку высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N5, передает телеканал RTL.

Населенный пункт находится недалеко от границы с Францией. От заболевания уже погибли более 600 птиц. Для предотвращения развития вспышки фермеры забили около 151 тысячи животных.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября стало известно о выявлении еще одного очага птичьего гриппа в Японии в префектуре Хёго. Случаи заболевания зафиксированы в трех префектурах страны.

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