Париж, , 01:55 — REGNUM Во Франции за прошедшие сутки умерли 957 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба французского министерства здравоохранения.

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Из них 393 скончались в больницах, еще 564 — в домах престарелых. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 во Франции достигло 51 914 человек. Также за 27 ноября в республике выявили 12 459 зараженных новым коронавирусом. Всего с начала пандемии во Франции подтвердили 2 196 119 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Отмечается, что в настоящее время во французских медучреждениях получают лечение 28 648 пациентов. Из них 3883 находятся в палатах интенсивной терапии.