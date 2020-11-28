Красноярск, , 01:53 — REGNUM В субботу, 28 ноября, в Красноярске будет небольшая облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха — 13… — 11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было — 17 °C.

Ночью с 28 на 29 ноября ожидается до — 18 °C. Без осадков.

Скорость восточного, северо-восточного ветра 2−7 м/с. Давление — 754 мм рт. ст.

В воскресенье, 29 ноября, в Красноярске до — 10 °C днём и около — 17 °C ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 30 ноября, в Красноярске ожидается до — 7 °C днём. Ночью — до — 12 °C. Временами небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 28 ноября в центральных и южных районах Красноярского края на дорогах сохранится гололедица. На юге Таймырского муниципального района ожидаются порывы южного ветра до 15−18 м/с.

До 14:00 30 ноября на территории Красноярска ожидаются неблагоприятные для рассеивания в воздухе вредных примесей метеоусловия. В городе объявляются НМУ первой степени опасности.