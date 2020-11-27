Темпы распространения коронавируса в мире продолжает бить рекорды. Ежедневно в мире выявляется более 440 тысяч случаев заболевания COVID, суммарное количество заболевших превысило 61,4 млн человек. По данным Института Джона Хопкинса растет и смертность — к 27 ноября 2020 года она превысила 12 тысяч человек ежедневно (всего с момента начала пандемии с коронавирусом погибло 1,4 млн жителей планеты).

США занимают первое место по количеству умерших (264 тысячи), Индия на втором, Бразилия — на третьем. Китай, с территории которого пандемия началась, благодаря весьма жестким ограничительным мерам и тотальном контролю понес значительно меньшие человеческие потери (4,7 тысяч).

Некоторые из стран Европы анонсировали введение ограничительных мер на рождество и новогодние праздники. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила об угрозе третьей волны коронавируса. «Слишком ранняя отмена карантинных мер, вновь введённых в странах Евросоюза, несёт в себе риск возникновения уже третьей волны распространения COVID-19 зимой, заявила глава Еврокомиссии».

О том, как мир справляется с пандемией коронавируса, рассказывает ИА REGNUM.

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