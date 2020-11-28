Кишинёв, , 01:36 — REGNUM Решение повторно ввести с 30 ноября чрезвычайное положение в сфере здравоохранения и ряд ограничений приняли власти Молдавии из-за ситуации с новым коронавирусом, сообщает пресс-служба Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья республики.

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Так, с этого дня в стране закроются культурные и развлекательные заведения, а также начинает действовать запрет на проведение массовых собраний.

Кроме того, государственные учреждения обязаны перевести часть сотрудников на удаленный режим. Предприятия общественного питания и бары смогут работать только до 22:00.

Указанные ограничения будут действовать до 15 января 2020 года включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Молдавии превысило 100 тысяч.

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