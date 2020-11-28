Вашингтон, , 01:52 — REGNUM Общее число выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом нового типа превысило в США 13 млн. Это следует из данных, опубликованных американским Университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и мире.

По данным на 01:10 мск 28 ноября общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло в США 13 047 202. Умерли в стране с начала пандемии 264 624 человека с диагнозом COVID-19.

Печальное лидерство по числу заражений удерживает штат Техас (1 206 248). Второе и третье место по этому показателю у штатов Калифорния (1 179 857) и Флорида (979 020). По числу смертей наибольший показатель в штате Нью-Йорк (34 457).

Ранее ИА REGNUM число выявленных по всему миру случаев заражения новым коронавирусом превысило 61 млн.

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