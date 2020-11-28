Багдад, , 01:13 — REGNUM В Ираке общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 545 тысяч, сообщает пресс-служба иракского министерства здравоохранения.

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По данным ведомства, за 27 ноября в стране подтвердили еще 2545 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Таким образом, всего с начала пандемии в Ираке выявлено 547 215 зараженных новым коронавирусом. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 42 пациента с COVID-19. Общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, в Ираке выросло до 12 167.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Ираке выздоровел еще 1921 пациент. Всего с болезнью справились в стране 476 297 человек.