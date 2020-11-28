Тегеран, , 09:28 — REGNUM 27 ноября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 406 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Пресс-секретарь министерства здравоохранения отметила, что с учётом 406 новых жертв их общее число по стране возросло до 47 095 человек. По словам Садат Лари, за последние 24 часа было выявлено около 14 051 нового случая заражения смертельным вирусом, при этом 2245 человек госпитализированы.

Она подчеркнула, что в общей сложности 922 397 иранцев подверглись заражению опасным вирусом, около 640 065 из них выздоровели или выписались из больниц.

«Около 5860 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила пресс-секретарь.