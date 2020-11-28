Асмэра, 28 ноября 2020, 01:09 — REGNUM Несколько ракет в направлении столицы Эритреи городу Асмэра выпустили с территории Эфиопии мятежники из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), 27 ноября передает радиостанция Erena.
Снаряды упали в пригородном районе столицы, в котором находится городской аэропорт. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября мятежники НФОТ выпустили по Асмэре три ракеты.
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