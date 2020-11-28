Тегеран, , 09:39 — REGNUM 27 ноября исполнительный директор сербского информационного агентства Tanjug Бранка Джокич высоко оценила сотрудничество с иностранными СМИ и подписание меморандума о взаимопонимании с иранским информационным агентством IRNA. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече с послом Ирана в Сербии Рашидом Хассанпуром она выразила заинтересованность в сотрудничестве с агентством IRNA, заявив, что между двумя информационными агентствами будет подписано новое соглашение.

Касаясь нынешней ситуации, вызванной смертельной пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), Джокич подчеркнула, что, хотя в нынешних условиях трудно обмениваться делегациями, существует явная необходимость использовать киберпространство для координации и сотрудничества.

Посол Ирана, в свою очередь, выразил признательность за сотрудничество между двумя информационными агентствами, отметив необходимость организации и институционализации взаимного сотрудничества в сфере СМИ.