Буэнос-Айрес, , 00:58 — REGNUM Статую бывшего игрока и тренера сборной страны по футболу Диего Марадоны собирается поставить в аэропорту Буэнос-Айреса компания Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), сообщает издание La Nacion, которое напечатало некролог от имени этой организации.

Статью, посвященную покойному, заказал владелец компании Эдуардо Эрнекян. Его представители подтвердили журналистам, что несколько лет назад Эрнекян рассказал Марадоне об идее установить в честь него статую в аэропорту. Экс-футболист тогда одобрил это предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, Диего Марадона был похоронен 26 ноября рядом с могилами его родителей на частном кладбище Белла-Виста в 35 км от Буэнос-Айреса.

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