Тбилиси, , 00:42 — REGNUM Жесткий общенациональный карантин из-за ситуации с коронавирусом вводится в Грузии с 28 ноября по 31 января следующего года, сообщает пресс-служба грузинского правительства.

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Так, в указанный промежуток времени будут запрещены передвижения между городами, приостановлена работа магазинов, исключая те, которые торгуют продовольствием и товарами первой необходимости. Кроме того, будет остановлена деятельность спортивных клубов, бассейнов и культурных кружков.

Действие комендантского часа, введенного 7 ноября, удлиняется. Вместо 22:00 он будет начинаться с 21:00. В крупных городах ограничат работу общественного транспорта. При этом салоны красоты и промышленные предприятия закрывать не будут.

В период новогодних праздников — с 24 декабря по 2 января — все ограничения, кроме комендантского часа, временно снимут. В новогоднюю ночь 31 декабря и под Рождество 6 января будет отменен запрет на нахождение на улице в ночное время.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что попытка закрыть салоны красоты в Грузии может спровоцировать распространение коронавируса в республике.

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