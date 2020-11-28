Нейпьидо, , 00:42 — REGNUM В Мьянме за прошедшие сутки выявил 1428 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Мьянме достигло 86 633. Также за 27 ноября в стране скончались еще 19 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Мьянме жертвами осложнений COVID-19 стали 1865 человек.

Отмечается, что в стране уже выздоровели 65 972 пациента, их выписали из медицинских учреждений. Всего в Мьянме провели 1,11 млн тестов на выявление COVID-19.