Ростов-на-Дону, , 23:41 — REGNUM Заслуженный врач РФ, заведующий отделением анестезиологии-реанимации городской больницы №20 Ростова-на-Дону Борис Розин покинул лечебное учреждение. Заявлению об увольнении по собственному желанию предшествовали «кислородный скандал» и информация о катастрофической нехватке врачей на Дону.

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"Со вчерашнего дня, то есть с 26 ноября, я в свободном плавании. Отработал в «двадцатке» большую часть своей жизни, собрал максимальный урожай советских и российских наград. Можно идти дальше. <…> Мне 67 лет, пока я изолирован. У меня ни к кому нет претензий — так сложилась жизнь», — цитирует врача 161.ru.

Стоит отметить, что Борис Розин окончил Ростовский государственный медицинский институт в 1976 году, затем сразу начал трудовую деятельность. С 1982 года был заведующим отделением анестезиологии-реанимации горбольницы №20.

ИА REGNUM сообщало, что ранее в Ростове-на-Дону появилась информация о массовых увольнениях врачей из горбольницы №20. При этом в Ростовской области не хватает 4,8 тыс. медицинских работников всех категорий.

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