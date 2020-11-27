Дублин, , 23:19 — REGNUM Значительная часть «коронавирусных» ограничений будет снята в Ирландии уже в начале следующей недели, 27 ноября сообщает агентство Reuters.

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С 1 декабря в Ирландии снова начнут работу магазины, рестораны, пабы и спортивные залы. Поездки между графствами будут разрешены с 18 декабря и в течение всех рождественских праздников.

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин заявил в телеобращении, что в стране будет «особенное Рождество», в которое граждане «смогут быть с близкими».

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