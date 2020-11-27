Киев, , 23:19 — REGNUM Украинский военный избил, ограбил и поджег своего сослуживца в Донецкой области, сообщает 27 ноября официальный сайт офиса генпрокурора Украины.

На данный момент известно, что потерпевший был доставлен в одну из больниц города Торецк с черепно-мозговой травмой и ожогами.

«По предварительным данным, военнослужащий одной из воинских частей нанес телесные повреждения своему сослуживцу. Он избил потерпевшего, облил горючей жидкостью, поджег, а также завладел денежными средствами. Солдата доставили в Центральную городскую больницу города Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами пламенем правой нижней конечности», — указано в сообщении генпрокурора.

Возбуждено дело по факту разбоя и нарушения уставных взаимоотношений.

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