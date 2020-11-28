Москва, 28 ноября 2020, 11:37 — REGNUM 27 ноября на ВДНХ начал свою работу главный каток страны. В этом году открытие зимнего сезона на ВДНХ прошло без традиционного размаха. В связи с эпидемиологической ситуацией в столице организаторы отказались от проведения праздничной программы.
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Главной темой зимнего сезона на ВДНХ стало 200-летие открытия Антарктиды. Каток площадью 20,5 тысячи квадратных метров расположен на Главной аллее от павильона №1 до павильона №58 «Земледелие». На прохождение одного круга уйдёт приблизительно 15 минут.
В этом сезоне каток на ВДНХ и другие столичные катки работают в новом формате с соблюдением мер безопасности, установленных Роспотребнадзором. По новым правилам в помещении необходимо находиться в масках и перчатках, на всей территории обязательно соблюдение социальной дистанции. Билеты можно приобрести только онлайн на сайте ВДНХ, а зайти на каток теперь можно только в определённый павильон и время, указанное в билете. Вход на каток осуществляется через дезинфицирующие рамки, у каждого посетителя измеряется температура. На всех площадках проводится регулярная санитарная обработка. Коньки, взятые в прокат, обрабатываются специальными средствами после каждого гостя.
Каток работает со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни с 10:00 до 23:00. Стоимость билета для взрослых варьируется от 350 рублей в будни и от 550 рублей в выходные и праздничные дни. При чрезмерном скоплении людей вход на каток может быть временно ограничен.