Москва, , 23:01 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 8756. Об этом сообщили вечером 27 ноября в оперативном штабе столицы.

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Как отмечается, у всех пациентов была диагностирована пневмония и были положительные результаты тестов на коронавирус.

Согласно последним данным штаба, всего в Москве выявлено уже более 585 тысяч случаев заражения коронавирусом, 7918 из которых — за последние сутки. Излечились и были выписаны почти 435 тысяч пациентов.