Брюссель, , 22:46 — REGNUM Правительство Бельгии приняло решение о продлении режима жёсткого карантина в стране из-за пандемии коронавируса до 15 января. Об этом сообщил премьер-министр Александер Де Кроо по итогам заседания координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются — все новости»

В качестве единственного послабления с 1 декабря в Бельгии будет разрешено возобновить работу всех магазинов в дополнение к уже работающим продовольственным магазинам и аптекам при условии соблюдения ими жёстких ограничений.

Все остальные ограничительные меры, включая комендантский час и запрет собирать гостей, продолжат действовать в новогодние праздники. В стране по-прежнему закрыты рестораны, кафе и бары, а также культурные, спортивные и развлекательные учреждения. Ношение масок остаётся обязательным во всех общественных местах, а предприятиям предписано продлить режим удаленной работы для сотрудников.

Премьер-министр Бельгии также настоятельно рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок за рубеж в предстоящие каникулы.

Согласно последним данным, в Бельгии выявлено уже более полумиллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 16,3 тысячи больных COVID-19.