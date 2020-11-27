Тирана, , 23:44 — REGNUM В пятницу, 27 ноября, в результате исследования 2 201 образца в Албании выявили ещё 645 случаев заражения коронавирусом. 403 пациента были признаны излечившимися.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 36 245 случаев заражения коронавирусом. 17 755 человека уже излечились от COVID-19. 771 пациент скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли 18 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 17 719 человек, из них 9 061 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 463 пациента, за последний месяц это число возросло почти вдвое.

С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании за сутки выявили 656 новых носителей коронавируса