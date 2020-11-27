Курган, , 22:31 — REGNUM В Кургане медики из отряда Минобороны России помогли организовать работу амбулаторно-поликлинического центра для приёма и сопровождения амбулаторных пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В центре проводится комплекс мероприятий — компьютерная томография, рентгенологические исследования, электрокардиограмма, выдаются больничные листы и наборы медикаментов для амбулаторного лечения.

При выявлении осложнений, пациентов отправляют в стационар для продолжения лечения под наблюдением врачей. Отмечается, что работа данного центра позволяет своевременно реагировать на осложнения, возникающие у амбулаторных пациентов, и снизить нагрузку на поликлиники.