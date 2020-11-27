Нижний Новгород, , 22:00 — REGNUM Нижегородские власти объявили два электронных аукциона на общую сумму в 421 млн 515 тысяч рублей на поставку оборудования для обустройства фуникулера (железной дороги с канатной тягой) в Нижегородском кремле.

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Из этой суммы около 160 млн 365 тысяч рублей планируют потратить на обустройство верхней и нижней станций фуникулера и другое оборудование, необходимое для его безопасной эксплуатации.

А еще 261 млн 150 тысяч рублей будет израсходовано на приобретение рельсового пути и вагона вместимостью не менее 40 человек.

Деньги на реализацию проекта планируют взять из средств, выделенных федеральным бюджетом в качестве субсидий.