Липецк, , 21:55 — REGNUM Максимально усилить разъяснительную работу среди жителей региона о необходимости настороженного отношения к сегодняшней ситуации увеличения заражённых COVID-19 призвал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, 26 ноября он провёл заседание оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

«Особенно это касается пожилых людей, чей возраст превышает 65 лет. Они не чувствуют опасность в сложившихся обстоятельствах. А мы должны стоять на страже здоровья населения, поэтому одновременно с информационной работой необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режиме в транспорте, магазинах и других местах массового пребывания людей», — заявил Артамонов.

Транспортные организации и перевозчиков обязали не допускать в общественный транспорт граждан без маски, закрывающей нос и рот. Информацию разместили в транспортных средствах, СМИ и социальных сетях. Соблюдение масочного режима на маршрутах контролируют более 70 человек. С 16 сентября проверено более 24 тысяч транспортных средств. В суд направлено 135 административных производств в отношении перевозчиков. Вынесены решения по 49 делам: 36 предупреждений и 13 штрафов. С 30 сентября выполняются совместные рейды с полицией. Проверено 2269 автобусов, в отношении 25 пассажиров составлены протоколы. Автобусы ежедневно моют с применением дезинфицирующих средств. В течение дня водители дезинфицируют поверхности и проветривают салон. На автовокзале «Липецк» также организован пункт дезинфекции транспортных средств.

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Из федерального бюджета выделено почти 43 млн рублей на бесплатное лекарственное обеспечение пациентов на амбулаторном лечении, дополнительно 12 млн направлено из областного бюджета. С 5 ноября выписано 3789 рецептов на сумму свыше 1,8 млн рублей. В государственной сети аптек «Липецкфармация» имеется более 74 тыс. упаковок антибиотиков, более 16 тыс. — противовирусных препаратов, более 183 тыс. — дезинфектантов, и более 648 тыс. медицинских масок.

Новогодние продовольственные ярмарки в регионе организовывать не будут. Чтобы не лишать липчан возможности приобрести продукты к праздничному столу со скидкой, будут работать волонтёры. Новогодние банкеты и корпоративы проводить не рекомендуют, а если ситуация с заболеваемостью ухудшится, то их могут запретить.