Берн, , 21:51 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения заинтересована во включении российской вакцины от коронавируса в список рекомендуемых для применения в чрезвычайных ситуациях. Об этом заявила 27 ноября помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

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"Заинтересованность сохраняется. У нас продолжается обмен информацией», — сказала она на брифинге в Женеве.

Симао отметила, что в ВОЗ хотели бы иметь в распоряжении не только результаты клинических испытаний «Спутник V», но также «производственную практику и разрешения на использование этой вакцины в чрезвычайных ситуациях».

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Согласно последним данным ВОЗ, во всём мире выявлено уже более 60,5 млн инфицированных коронавирусом, свыше 1,4 млн больных COVID-19 скончались.

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