Лондон, , 21:17 — REGNUM На территории Британии за последние сутки зарегистрировали 16 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 27 ноября минздрав страны.

С учетом этих данных общее число случаев заражения коронавирусом в Британии составило 1 578 437.

За сутки число заразившихся выросло на 16 022, в стране от COVID-19 умер 521 пациент.

Теперь общее число смертей, вызванных COVID-19, составило в Британии 56 857.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Британии говорят о новой волне коронавируса и вводят дополнительные ограничения.

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