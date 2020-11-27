Челябинск, , 21:16 — REGNUM В Челябинской области ушла из жизни 48-летняя медсестра. У неё был коронавирус, пишут СМИ.

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Женщина работала в больнице Еткульского района. Информация о её смерти появилась в соцсетях. В больнице изданию 74.ru подтвердили факт смерти коллеги.

Как сообщало ИА REGNUM, с весны на Южном Урале скончались уже более 20 медиков с коронавирусом. Первый такой случай зафиксировали в мае.