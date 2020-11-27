Женева, Швейцария, , 21:15 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 441 157 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 60 534 526 человек. Такие данные приводит 27 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 9310 больных COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 426 101.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 577 198 новых случаях заражения и 11 263 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.