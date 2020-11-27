Ханты-Мансийск, , 21:06 — REGNUM Глава Нижневартовска (ХМАО) Василий Тихонов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в сети Instagram.

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«Друзья, вот и меня не обошла стороной болезнь. Обращаюсь к каждому из вас — берегите себя и своих родных. Дай Бог здоровья каждому», — написал мэр одного из крупнейших городов Югры.

Нижневартовск является вторым по численности населения городом ХМАО с населением более 277 тыс. человек. Ранее COVID-19 в Югре переболели мэр Сургута Вадим Шувалов, глава Нефтеюганска Сергей Дегтярёв и губернатор ХМАО Наталья Комарова.