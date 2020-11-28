Москва, , 08:57 — REGNUM Заявление министра здравоохранения России Михаила Мурашко о том, что у Минздрава отсутствуют планы по вводу тотального масочного режима по всей стране, вызвало критику со стороны интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 27 ноября в сервисе «Яндекс.Новости.

Жуть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Где вы были, господин Мурашко, когда ваша коллега Попова буйствовала в своих постановлениях, которые по закону имеют лишь рекомендательный характер, т.к. это орган исполнительной власти, а не законодательной?!», — возмущается пользователь Nessa.

По видению ряда пользователей, подобное мнение главы Минздрава говорит о том, что власти, на самом деле, не считают маски эффективным способом по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

«С начало Минздрав признал неэффективность пцр-тестов, теперь признаёт неэффективность масочного режима и ограничений. Для чего мы гробили свою экономику 9 месяцев. Когда закончится нарушение наших конституционных прав и свобод?! Какой смысл было вводить весной самоизоляцию и штрафовать граждан?», — задаётся вопросами Андрей Н.

Некоторые комментаторы оказались в недопонимании. Люди считают, что те ограничения, касающиеся ношения масок, к примеру, в магазинах уже являются тотальными.

«То есть я нигде не могу ничего купить, нигде не могу, кроме своего дома, находиться, без маски, а мне говорят, что ничего никто не вводил и не собирается? Вы чё там?», — обращается пользователь sh96.

Большинство граждан сошлось во мнении, что заявление Мурашко говорит о двойных стандартах, которые руководство Минздрава применяют по отношению к населению России.

«А за что тогда штрафуют и по какой причине не обслуживают некоторые организации? Или это признание политики двойных стандартов?», — написала Наталья С.

Напомним, 27 ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в ведомстве не видят смысла вводить тотальный масочный режим по всей стране. Министр отметил, что правительство разработало гибкую систему введения определенных ограничений в регионах, которая осуществляется губернаторами.