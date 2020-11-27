Подгорица, , 20:33 — REGNUM Лаборатории института общественного здравоохранения Черногории, государственные и частные лаборатории, занимающиеся диагностикой коронавирусной инфекции, обработали за сутки 1510 тестов, среди которых было зарегистрировано в общей сложности 520 новых положительных результатов.

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За сутки сообщалось о пяти смертях пациентов с положительным результатом на коронавирус. Самому старшему из кних было 89 (1931 г.), а самому младшему — 56 (1964 г.).

645 пациентов выздоровели. В настоящее время насчитывается 10 996 активных случаев, что составляет 1 745 человек на 100 000 жителей.