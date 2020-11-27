Челябинск, , 20:24 — REGNUM В Челябинске на 30 суток приостановлена работа одного из ресторанов. Такое решение принял Центральный райсуд.

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По данным Накануне.Ru, основанием стали нарушения санитарных требований. Оказалось, что не во всех помещениях там были обеззараживатели воздуха.

Суд посчитал это нарушением. Итогом стало приостановление деятельности. Как сообщало ИА REGNUM, похожая судьба постигла и некоторые другие организации Челябинской области.