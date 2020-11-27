Подгорица, , 20:21 — REGNUM После заявления властей Северной Македонии о планах легализации в стране марихуаны в медицинских и рекреационных целях, инициативная группа граждан в Черногории запустила петицию для продвижения этой идеи в своей стране.

Если она наберет 20 тысяч подписей, то инициатива будет отправлена на рассмотрение в министерства здравоохранения и сельского хозяйства. Пока за сутки петиция набрала больше 1900 подписей.

Инициаторы считают, что эта мера при должной проработке и государственном контроле сможет снизить уровень преступности, число наркозависимых, а также продлит в Черногории туристический сезон. Еще одним аргументом является возможность применения в стране лекарств, содержащих производные марихуаны.