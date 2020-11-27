Анкара, , 20:12 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксировано 6592 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 481 198 человек. Такие данные приводит 27 ноября министерство здравоохранения страны.

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Сообщается также, что за сутки в больницах Турции скончались ещё 177 пациентов с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 13 191.

За всё время с начала эпидемии в стране излечились и были выписаны из больниц уже более 392 тысяч человек, в том числе 3845 — за последние сутки.

Напомним, накануне министерство здравоохранения Турции сообщало о 6876 выявленных случаях заражения и 174 умерших пациентах с коронавирусом.

24 ноября в стране был зафиксирован рекордный прирост инфицированных — 7381 случай за сутки.