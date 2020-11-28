Скопье, , 04:32 — REGNUM Директор центра общественного здравоохранения в Северной Македонии Бесим Зекири 27 ноября заявил, что коронавирус в стране в основном распространяется при проведении праздников и в местах массового скопления людей, где люди находятся без масок и не соблюдают защитные меры.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, данные, полученные при анализе эпидемиологических анкет, показывают, что важным распространителем инфекции стали семейные празднества и рабочие корпоративы.

Ежедневно Центр общественного здоровья в Скопье составляет около 60 таких анкет, что почти в 10 раз меньше суточного числа заражений в столице. Зекири подчеркнул, что врачи-эпидемиологи уже долгое время работают сверхурочно и по выходным, что стало причиной более медленного заполнения анкет.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной, однако число выздоровлений доросло до 75% от числа новых случаев.

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